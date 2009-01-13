FlashVideoPlayer AS3

$20
Веб-программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
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Здравствуйте!

Есть video-flash-player, он помещен на сайт и подгружает ролики находящиеся на сайте.

Задача: в зависимости от страницы указанной в адресной строке флеш плеер подгружает ролик.

Читайте внимательно ТЗ. Лучше связаться по ICQ, все подробней расскажу и при необходимости предоставлю исходник.

Контакты:

ICQ#: 470-459-653

[email protected]

15 лет назад
J0x
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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