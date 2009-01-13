FlashVideoPlayer AS3

Нужен скрипт для сайта, для проверки изменений информации на опредленной странице БК parimatch.com. Чтобы была возможность добавить несколько аккаунтов (логин и пароль) и скрипт будет "заходить" и смотреть наличие информации на странице, если определенного текста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть video-flash-player, он помещен на сайт и подгружает ролики находящиеся на сайте.
Задача: в зависимости от страницы указанной в адресной строке флеш плеер подгружает ролик.
Читайте внимательно ТЗ. Лучше связаться по ICQ, все подробней расскажу и при необходимости предоставлю исходник.
Контакты:
ICQ#: 470-459-653
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