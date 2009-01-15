Срочно! Правка парсера, скриптов.

Александр очень быстро разобрался в сути проблемы. Оперативно сделал необходимые изменения. К тому же добавил несколько дополнительных функций для удобства работы со скриптом. За что ему очень благодарен. Только положительные эмоции от работы с этим фрилансером. Его же и берем на должность описанную в проекте: "Нужен постоянный программист PHP - удаленно, на зарплату." +10 баллов