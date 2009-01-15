Срочно! Правка парсера, скриптов.

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок232 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исправить скрипт парсера под вамшоп. СРОЧНО!

+ написать дополнительные модули для вамшоп - не срочно.

+ дизайн сайта сверстаный для вамшоп - не срочно.

+ правка дизайна для вамшоп

Бюджет - "я-плакалЬ".

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Нужен постоянный программист PHP - удаленно, на зарплату.

Нужен постоянный дизайнер-верстальщик - удаленно, на зарплату.

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ICQ: 416-114-411

Пишите в аську, буду в онлайн до 05:00 по укр.времени.

15 лет назад
StoRun
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
LLIypLLIuk
Александр 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$50
1 день
Александр очень быстро разобрался в сути проблемы. Оперативно сделал необходимые изменения. К тому же добавил несколько дополнительных функций для удобства работы со скриптом. За что ему очень благодарен. Только положительные эмоции от работы с этим фрилансером. Его же и берем на должность описанную в проекте: "Нужен постоянный программист PHP - удаленно, на зарплату." +10 баллов
Всё прошло хорошо.
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