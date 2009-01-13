Скрипт webring

Нужен скрипт под web ring аналог www.webring.com . Найти в сети или написание подобного (менее предпочтительно), Адаптация его под проект www.divingfinder.com (то есть только одна тематика - подводное плавание), создание раздела - страницы или под него на сайте или субдомене. Тексты и дизайн делать не надо.