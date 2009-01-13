Скрипт webring

1. Нужно добавить функцию добавления картинок к новостям. После загрузки картинки появляется ссылка на ее добавление в текст новости (как на форумах, например ipb) в виде тега. Кол-во картинок настраивается, как и их формат (автоматическое ...
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Нужен скрипт под web ring аналог www.webring.com . Найти в сети или написание подобного (менее предпочтительно), Адаптация его под проект www.divingfinder.com (то есть только одна тематика - подводное плавание), создание раздела - страницы или под него на сайте или субдомене. Тексты и дизайн делать не надо.
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