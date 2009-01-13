Разработка стартапа.

Функционал на почти как на фри-ланс . ру.

Пользователи, заказчики, работы, группы, блоги и так далее.

естественно идея другая, но функционал действительно очень похож.

Есть ли команды программистов готовые разработать такой проект?

Сроки2-3 месяца.

Важно чтобы был опыт создания подобных проектов или соц сетей.

Пишите пожалуйста ценовой интервал и ссылки на рабьоты или портфолио.

Спасибо.

p.s. Дизайнеры наши.ТЗ согласуем совместно.