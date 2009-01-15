Скрипт проверки изменений в аккаунте

Нужен скрипт для сайта, для проверки изменений информации на опредленной странице БК parimatch.com. Чтобы была возможность добавить несколько аккаунтов (логин и пароль) и скрипт будет "заходить" и смотреть наличие информации на странице, если определенного текста нет то писать "Ок", если текст появится то красным "Block".

скрипт должен проверять аккаунты по очереди(!) каждые 5-10мин (так часто как возможно, чтобы не грузить сервер)

ЛИБО

заходишь на сайт и нажимаешь кнопку "проверить" скрипт в течении определенного времени проверяет аккаунты.

Скрипт должен иметь возможность ограниченого доступа, т.е. простую систему логин-пароль без всяких наворотов.