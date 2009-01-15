Скрипт проверки изменений в аккаунте

$100
Веб-программированиеЗавершен10 заявок254 просмотра
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Нужен скрипт для сайта, для проверки изменений информации на опредленной странице БК parimatch.com. Чтобы была возможность добавить несколько аккаунтов (логин и пароль) и скрипт будет "заходить" и смотреть наличие информации на странице, если определенного текста нет то писать "Ок", если текст появится то красным "Block".

скрипт должен проверять аккаунты по очереди(!) каждые 5-10мин (так часто как возможно, чтобы не грузить сервер)

ЛИБО

заходишь на сайт и нажимаешь кнопку "проверить" скрипт в течении определенного времени проверяет аккаунты.

Скрипт должен иметь возможность ограниченого доступа, т.е. простую систему логин-пароль без всяких наворотов.

15 лет назад
kulakowka
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
x-sam
26 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Все сделано четко в срок, все как я и хотел. Были комментарии по ходу работы, что особо радовало. Исполнены все пожелания. Результат очень понравился. Рекомендую!
Отличный заказчик, было чётко поставлено ТЗ, и установлены строки. Человек знает, что конкретно ему нужно, по ходу проекта отвечал на вопросы для уточнения деталей, оплата была произведена в полном объеме и в строк. Рекомендую.
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