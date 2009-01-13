Добавление на сайте оплаты WM и Moneybookers

Веб-программированиеЗавершен1 заявка121 просмотр
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Добавление на сайте оплаты WM и Moneybookers

15 лет назад
Kazfoto
Тамара 
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
gruzovi4ok
Владислав 
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$100
4 дня
Когда на сайте требуются такие доработки, как подключение систем оплаты, всегда несколько тревожно за надежность. Надежность в человеке, который это будет делать, надежность в дальнейшей работе, так как это связано с финансами. Но теперь я знаю, что есть программист, которому я могу доверить свой проект полностью (сами знаете что такое, открыть полностью код кому-то). И я убеждаюсь второй раз, что с этим профессионалом работать надежно! Удачи!
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