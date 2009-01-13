Добавление на сайте оплаты WM и Moneybookers

Когда на сайте требуются такие доработки, как подключение систем оплаты, всегда несколько тревожно за надежность. Надежность в человеке, который это будет делать, надежность в дальнейшей работе, так как это связано с финансами. Но теперь я знаю, что есть программист, которому я могу доверить свой проект полностью (сами знаете что такое, открыть полностью код кому-то). И я убеждаюсь второй раз, что с этим профессионалом работать надежно! Удачи!