Доработка shop script pro

Здравствуйте! Есть video-flash-player, он помещен на сайт и подгружает ролики находящиеся на сайте. Задача: в зависимости от страницы указанной в адресной строке флеш плеер подгружает ролик. Читайте внимательно ТЗ. Лучше связаться по ICQ, все подробней расскажу и при ...
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