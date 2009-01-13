Переработать скрипт импорта с Drupal5 на Drupal6

Функционал на почти как на фри-ланс . ру. Пользователи, заказчики, работы, группы, блоги и так далее. естественно идея другая, но функционал действительно очень похож. Есть ли команды программистов готовые разработать такой проект? Сроки2-3 месяца. Важно чтобы был опыт создания ...