Нужна соц. сеть

Нужно создать соц сеть, дизайн уже есть.

проект будет очень сильно похож на проект Вконтакте

отличия в флэш дополнении.

К примеру в нашей соц сети должен быть голосовой час, голосования по фото, видео

Также игры карточные : дурак, покер, и т.д.

Все предложения скрытые так что максимально расписывайте их и оставляйте здесь, в приват старайтесь не писать.

Жду предложений.

Бюджет 2500 долларов