Авторизации наподобие vkontakte.ru

Нужно создать соц сеть, дизайн уже есть. проект будет очень сильно похож на проект Вконтакте отличия в флэш дополнении. К примеру в нашей соц сети должен быть голосовой час, голосования по фото, видео Также игры карточные : дурак, покер, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Принцип и работоспособность, как на сайте vkontakte.ru
т.е. основное
* запоминание пользователя, без постоянного ввода логина и пароля
* вывод тех у кого статус онлай
* возможность скрытия статуса
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