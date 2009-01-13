Внести изменения в модули WebAsyst Shop-Script

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки340 просмотров
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WebAsyst Shop-Script

1. Внести изменения в модуль "Почты России" (Расчет стоимости доставки).

2. Добавить дополнительный параметр к товару.

Просьба писать здесь, сразу с примерами работ. ТЗ по запросу.

15 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
22 дня назад
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