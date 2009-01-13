Граббер + синонимайзер на DLE

WebAsyst Shop-Script 1. Внести изменения в модуль "Почты России" (Расчет стоимости доставки). 2. Добавить дополнительный параметр к товару. Просьба писать здесь, сразу с примерами работ. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Граббер + синомайзер на DLE.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужно создать соц сеть, дизайн уже есть. проект будет очень сильно похож на проект Вконтакте отличия в флэш дополнении. К примеру в нашей соц сети должен быть голосовой час, голосования по фото, видео Также игры карточные : дурак, покер, ...Веб-программирование34 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Принцип и работоспособность, как на сайте vkontakte.ru т.е. основное * запоминание пользователя, без постоянного ввода логина и пароля * вывод тех у кого статус онлай * возможность скрытия статусаВеб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходимо адаптировать скрипт работающий с базой 5 друпала под 6-й Импорт товаров в Ubercart Бюджет 40wmzВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доработка Shop script pro для оптово-розничной торговли. Подробности в ТЗ. Оплата по western union.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно написать скрипт защиты фотографий, чтобы когда пользователь нажимает правую кнопку мыши и выбирает сохранить файл например http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_47.php фото http://www.bfoto.ru/foto/river/bfoto_ru_47.jpg вместо этого файла сохранялся другой файл jpg, например этот http://www.bfoto.ru/1bfoto.jpg смотрите в опере, в IE правая кнопка ...Завершен15 лет назад
- $20
Здравствуйте! Есть video-flash-player, он помещен на сайт и подгружает ролики находящиеся на сайте. Задача: в зависимости от страницы указанной в адресной строке флеш плеер подгружает ролик. Читайте внимательно ТЗ. Лучше связаться по ICQ, все подробней расскажу и при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен скрипт для сайта, для проверки изменений информации на опредленной странице БК parimatch.com. Чтобы была возможность добавить несколько аккаунтов (логин и пароль) и скрипт будет "заходить" и смотреть наличие информации на странице, если определенного текста ...Завершен15 лет назад
- $50
Есть несколько видов оплаты - подписка, моментальная доставка. Нкжна оплата LiqpayЗавершен15 лет назад
Добавление на сайте оплаты WM и MoneybookersЗавершен15 лет назад