Подготовить RSS к экспорту на Яндекс.Новости

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка205 просмотров
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Необходимо привести экспортный файл сайта на движке Е107 в пригодное (для использовании в Яндекс.Новостях) состояние. Экспортируются, собственно, только новости.

Технические требования для экспорта: http://partner.news.yandex.ru/tech.rtf

Кто уже делал подобное и знает как это надо делать - пишите заявку по почте с указанием логина на веблансере. (Можно ЛС на веблансере).

Оплата: 10 wmz на Webmoney или 300 рублей на Яндекс.Кошелек.

15 лет назад
soiuz
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
max7
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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