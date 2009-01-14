Подготовить RSS к экспорту на Яндекс.Новости

Необходимо привести экспортный файл сайта на движке Е107 в пригодное (для использовании в Яндекс.Новостях) состояние. Экспортируются, собственно, только новости.

Технические требования для экспорта: http://partner.news.yandex.ru/tech.rtf

Кто уже делал подобное и знает как это надо делать - пишите заявку по почте с указанием логина на веблансере. (Можно ЛС на веблансере).

Оплата: 10 wmz на Webmoney или 300 рублей на Яндекс.Кошелек.