WebAsyst Shop-Script 1. Внести изменения в модуль "Почты России" (Расчет стоимости доставки). 2. Добавить дополнительный параметр к товару. Просьба писать здесь, сразу с примерами работ. ТЗ по запросу.
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Нужен компонент FAQ для joomla 1.0.15
вот с таким функционалом http://www.const-foto.ru/faq
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