Нужен компонент FAQ для joomla 1.0.15

Веб-программированиеЗавершен7 заявок197 просмотров
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Нужен компонент FAQ для joomla 1.0.15

вот с таким функционалом http://www.const-foto.ru/faq

Joomla
15 лет назад
dr_green
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
henry_rollins
Rollins 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Очень грамотный исполнитель. Сделал работу очень качественно и быстро и что немаловажно, в как минимум в два раза дешевле чем предлагали остальные. Я как заказчик остался очень доволен. Всем рекомендую....
Отличный заказчик, чётко ставит задачу, своевременная оплата и просто приятен в общении. Рекомендую!