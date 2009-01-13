Доработать сайт на джумла.

$20
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок205 просмотров
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Есть сайт на джумле. Нужно протестировать + доработать (поправить мультиязычность, и косметику сделать кое-где). Бюджет - 100 вму. Жду предложений. Желательно сегодня закончить и завтра получить деньги. Спасибо.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)