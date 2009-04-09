max7

Максим Антонюк max7

 
46 летУкраина/Ровно
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

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Отзывы заказчиков
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
3 формы не сложнее обратной связи или запроса
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Bonivuur
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Создание небольшого скрипта в WebAsyst
Понравился творческий подход к поставленной задаче. Легко схватывает суть проблемы. Работать с ним было приятно. Быстро реагирует на переписку и четко информирует о своих планах, как о проекте, так и о своей занятости. Не возмется за задачу, если нет времени или задача не в его компетенции.
Четкая постановка задачи, оперативные уточнение. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
staskh
Stas Khirman 
57 летСША
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
DRUPAL-шаблон для сайта svod.org
Работа зделана во-время и ОЧЕНь профессионально! Безусловно буду пользоваться услугами Максима в дальнеишем.
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Правка сайта
Работа выполнена качественно. Учтены все требования. Большое спасибо за работу! Было приятно с вами сотрудничать!
2dprint
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Дописать сайт на SMARTY
Зарекомендовал себя как хороший специалист. Работа была выполнена качаственно и в срок. Спасибо за работу!