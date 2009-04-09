Понравился творческий подход к поставленной задаче. Легко схватывает суть проблемы. Работать с ним было приятно. Быстро реагирует на переписку и четко информирует о своих планах, как о проекте, так и о своей занятости. Не возмется за задачу, если нет времени или задача не в его компетенции.