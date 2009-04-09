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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
Понравился творческий подход к поставленной задаче. Легко схватывает суть проблемы. Работать с ним было приятно. Быстро реагирует на переписку и четко информирует о своих планах, как о проекте, так и о своей занятости. Не возмется за задачу, если нет времени или задача не в его компетенции.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оперативные уточнение. Своевременная оплата. Рекомендую.
$200
10 баллов
15 лет назад
Работа зделана во-время и ОЧЕНь профессионально! Безусловно буду пользоваться услугами Максима в дальнеишем.
$20
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена качественно. Учтены все требования. Большое спасибо за работу! Было приятно с вами сотрудничать!
$10
10 баллов
15 лет назад
Зарекомендовал себя как хороший специалист. Работа была выполнена качаственно и в срок. Спасибо за работу!