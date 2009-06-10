DRUPAL-шаблон для сайта svod.org

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки227 просмотров

Требуется создать шаблон(themplate) для we-движка Drupal версии 6.12 на основе представленных дизайн-проектом в формате PSD.

Шаблон должен представлять собой абсолютно самостоятельную структуру, содержащую все элементы внешнего вида и оформления в соответствии с представленным дизайном. За исключением 2х "специальных инструкции", весь шаблона исталлируется копирования директории шаблона в соответствующую директорию.

Специальные инструкции:

1.) Верхнии среднии техт ("Technology investment conference" и тд) должен быть имплементирован в отдельном блоке и быть легко модифицируемым ( без изменения графики)

2.) Правая секция (Спонсоры) должен быть имплементирован в отдельном блоке и быть легко модифицируемым

Шаблон должен одинаково корректно отображаться во всех популярных браузерах. Меню доложно быть динамическим, 3-х уровневым.

Примеры отдельных страниц - смотри в приложении.

Оплата по выполнению.

Прошу указывать цену, срок выполнения + ссылки на ваши работы.

Drupal
16 лет назад
staskh
Stas Khirman 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

max7
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней
Работа зделана во-время и ОЧЕНь профессионально! Безусловно буду пользоваться услугами Максима в дальнеишем.

Заявки фрилансеров

max7
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тема для форума phpbb3

    $50

    Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры! Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё... ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта takemusuaiki.net

    $45

    Задача - разработать дизайн сайта takemusuaiki.net, собрать скетч и нарезать на прототип. Требования: Стилистика, цвета и так же концепция отдаётся на совесть дизайнера (дерско-сиреневые тона будут отвергаться сразу). Полная свобода мысли. Нужен качественный ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Облегчить шаблон

    Требуется облегчить шаблон сайта www.anionline.ru Не надо ничего менять, всё должно быть так, как сделано сейчас, без изменений, только подкорректировать шаблон. Шаблон DLE 5.7 пишите в ICQ о ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн политической социальной сети

    Создание дизайна для соц. сети (примерное описание идеи проекта в приложенном файле). Нам не нужен просто дизайнер. Мы в поиске того, кто не только знает что такое web 2.0, но и сумеет сделать проект особенным. ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта магазина автозапчастей.

    Добрый день! Требуется разработать дизайн будущего сайта, основное что нужно качественно и красиво нарисовать это шапка сайта. Тематика будущего сайта это мини интернет магазин по запчастям на автомобили марки Ford Focus. Т.е ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать дизайн шаблона сайта для Школы танцев

    Нужен дизайна шаблона сайта для школы кубинской сальсы. Наверное это будет прежде всего дизайн главной страницы, а остальные страницы будут в том же дизайне, но, вам виднее, может предложите еще ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создание дизайна сайта xbostob.net

    Требуется создание дизайна для сайта http://xbostob.net Изображение динозавра является необходимым атрибутом дизайна, так как является символом сайта. Мнимум Flash - сайт будет ориентирован на SEO продвижение Имейте ввиду, ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать красивый хедер

    $10

    Сделать красивый хедер для сайта http://video.newjimm.com В графику хедера можно включить фрагменты постеров из популярных фильмов. Шаблон во вложении.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад