DRUPAL-шаблон для сайта svod.org

Требуется создать шаблон(themplate) для we-движка Drupal версии 6.12 на основе представленных дизайн-проектом в формате PSD.

Шаблон должен представлять собой абсолютно самостоятельную структуру, содержащую все элементы внешнего вида и оформления в соответствии с представленным дизайном. За исключением 2х "специальных инструкции", весь шаблона исталлируется копирования директории шаблона в соответствующую директорию.

Специальные инструкции:

1.) Верхнии среднии техт ("Technology investment conference" и тд) должен быть имплементирован в отдельном блоке и быть легко модифицируемым ( без изменения графики)

2.) Правая секция (Спонсоры) должен быть имплементирован в отдельном блоке и быть легко модифицируемым

Шаблон должен одинаково корректно отображаться во всех популярных браузерах. Меню доложно быть динамическим, 3-х уровневым.

Примеры отдельных страниц - смотри в приложении.

Оплата по выполнению.

Прошу указывать цену, срок выполнения + ссылки на ваши работы.