Тема для форума phpbb3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки221 просмотр

Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры!

Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info

Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё...

ICQ для связи (строго после оставленной заявки здесь на сайте) - 325-631-469

Пожалуйста, чётко оцените работу и укажите свою цену и сроки!

Оплата производится только WEB-MONEY! ТОЛЬКО R-КОШЕЛЁК! Предоплаты - не производится...

При общении в ICQ - начните с предложения, что Вы по поводу работы ...а не просто Привет!

Обратите внимание, если статус - нет, не беспокоить, занят - то это действительно так!

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ СООБЩЕНИЯ! Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕЧУ!

Спасибо Вам в любом случае, что уделили внимание данному предложению.

Сергей.

16 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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