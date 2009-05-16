Дизайн сайта фотографа Ему нравится вот этот http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php http://www.trash-dress.com/site.php В общем на главной внизу будет менюшка: Обо мне Мои услуги Фото Видео Обратная связь ...
Тема для форума phpbb3
Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры!
Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info
Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё...
ICQ для связи (строго после оставленной заявки здесь на сайте) - 325-631-469
Пожалуйста, чётко оцените работу и укажите свою цену и сроки!
Оплата производится только WEB-MONEY! ТОЛЬКО R-КОШЕЛЁК! Предоплаты - не производится...
При общении в ICQ - начните с предложения, что Вы по поводу работы ...а не просто Привет!
Обратите внимание, если статус - нет, не беспокоить, занят - то это действительно так!
ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ СООБЩЕНИЯ! Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕЧУ!
Спасибо Вам в любом случае, что уделили внимание данному предложению.
Сергей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо перевести надписи на существующих кнопках для форума, придумать и сделать шапку форуму.Завершен16 лет назад
Ищу опытного дизайнераДизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется облегчить шаблон сайта www.anionline.ru Не надо ничего менять, всё должно быть так, как сделано сейчас, без изменений, только подкорректировать шаблон. Шаблон DLE 5.7 пишите в ICQ о ...Завершен16 лет назад
Создание дизайна для соц. сети (примерное описание идеи проекта в приложенном файле). Нам не нужен просто дизайнер. Мы в поиске того, кто не только знает что такое web 2.0, но и сумеет сделать проект особенным. ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Требуется разработать дизайн будущего сайта, основное что нужно качественно и красиво нарисовать это шапка сайта. Тематика будущего сайта это мини интернет магазин по запчастям на автомобили марки Ford Focus. Т.е ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужен дизайна шаблона сайта для школы кубинской сальсы. Наверное это будет прежде всего дизайн главной страницы, а остальные страницы будут в том же дизайне, но, вам виднее, может предложите еще ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создание дизайна для сайта http://xbostob.net Изображение динозавра является необходимым атрибутом дизайна, так как является символом сайта. Мнимум Flash - сайт будет ориентирован на SEO продвижение Имейте ввиду, ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Сделать красивый хедер для сайта http://video.newjimm.com В графику хедера можно включить фрагменты постеров из популярных фильмов. Шаблон во вложении.Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Есть набросок дизайна точнее макет на картинке - нужно его доработать и сделать полноценный дизайн сайта + все разделы сайта подогнать под дизайн ( нужно хорошее и красивое оформление содержания сайтаЗакрыт16 лет назад