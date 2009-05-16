Тема для форума phpbb3

Доброе время суток, Уважаемые Веблансеры!

Требуется создать тему для форума на движке phpbb3 для сайта http://www.rucomics.info

Требования: Вид форума не должен отличаться от сайта. Вот собственно и всё...

ICQ для связи (строго после оставленной заявки здесь на сайте) - 325-631-469

Пожалуйста, чётко оцените работу и укажите свою цену и сроки!

Оплата производится только WEB-MONEY! ТОЛЬКО R-КОШЕЛЁК! Предоплаты - не производится...

При общении в ICQ - начните с предложения, что Вы по поводу работы ...а не просто Привет!

Обратите внимание, если статус - нет, не беспокоить, занят - то это действительно так!

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ СООБЩЕНИЯ! Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕЧУ!

Спасибо Вам в любом случае, что уделили внимание данному предложению.

Сергей.