Сделать красивый хедер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок348 просмотров

Сделать красивый хедер для сайта http://video.newjimm.com

В графику хедера можно включить фрагменты постеров из популярных фильмов.

Шаблон во вложении.

16 лет назад
andrewko
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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clubzone
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Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
tippler
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад