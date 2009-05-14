Требуется сделать дизайн и сверстать под шаблон

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка306 просмотров

На форум необходимо сделать дизайн. Форум на punBB!

Пример как на forumok.kiev.ua.

Что надо сделать?

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1. Верхнюю шапку исходя из наших пожеланий...

2. Таблицы форумов (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.)

3. Иконки напротив тем (нарисовать с учетом пожеланий или найти переделать, но красивые и в тему..)

Внутренние странички форума (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.) в общем стиле...

16 лет назад
lolik80
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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