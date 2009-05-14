Нужен дизайн сайта для игрового сервера Lineage2.
Требуется сделать дизайн и сверстать под шаблон
На форум необходимо сделать дизайн. Форум на punBB!
Пример как на forumok.kiev.ua.
Что надо сделать?
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1. Верхнюю шапку исходя из наших пожеланий...
2. Таблицы форумов (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.)
3. Иконки напротив тем (нарисовать с учетом пожеланий или найти переделать, но красивые и в тему..)
Внутренние странички форума (тексты, цвета, загругленные формы, шрифты, подсветки и т.д.) в общем стиле...
Заявки фрилансеров
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