Нужно создать двиг и дизайн на основе любой известной CMS типа http://onona.ukr.net/
Нужно изготовить скин для форума IP.Board 2.3.6
Требуется опытный (!) специалист для изготовления скина форума IPB 2.3.6 и интеграции его в дизайн сайта.
Непосредственно – ТЗ.
Сайт: http://www.historylost.ru
Форум: http://www.historylost.ru/forum/index.php
Цветовая гамма скина должна быть выдержана в коричневой тональности, т.е. как на сайте.
Сам форум должен быть вписан в элементы дизайна сайта, согласно данному скриншоту:
http://www.ljplus.ru/img4/b/y/byvaly/HistoryLost-Forum.gif
Хедер (с верхним ниспадающим меню) и футер (счётчики, копирайты HistoryLost) должны остаться как есть, форум размещается между ними.
Дизайн форума должен быть фиксирован по ширине – см. общий дизайн сайта www.historylost.ru
Бюджет – от 100 wmz (оговариваемо).
Примеры выполненных работ – очень желательны.
Предоплата по оговоренной сумме вносится мною выбранному исполнителю после утверждения превью первой страницы форума, остальная сумма – после выполнения работы.
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