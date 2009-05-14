Нужно изготовить скин для форума IP.Board 2.3.6

Требуется опытный (!) специалист для изготовления скина форума IPB 2.3.6 и интеграции его в дизайн сайта.

Непосредственно – ТЗ.

Сайт: http://www.historylost.ru

Форум: http://www.historylost.ru/forum/index.php

Цветовая гамма скина должна быть выдержана в коричневой тональности, т.е. как на сайте.

Сам форум должен быть вписан в элементы дизайна сайта, согласно данному скриншоту:

http://www.ljplus.ru/img4/b/y/byvaly/HistoryLost-Forum.gif

Хедер (с верхним ниспадающим меню) и футер (счётчики, копирайты HistoryLost) должны остаться как есть, форум размещается между ними.

Дизайн форума должен быть фиксирован по ширине – см. общий дизайн сайта www.historylost.ru

Бюджет – от 100 wmz (оговариваемо).

Примеры выполненных работ – очень желательны.

Предоплата по оговоренной сумме вносится мною выбранному исполнителю после утверждения превью первой страницы форума, остальная сумма – после выполнения работы.