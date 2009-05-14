Сайт для развивающегося проекта на джумле.

Необходимо создать сайт 16-20 страниц.

Самое сложное, что может быть на сайте, это несколько несложных казино игр и аукцион.

Дизайн и интерфейс сайта сделать как www.w1.ru

Необходимо будет создать десяток иконок для сайта и сделать пару логотипов по готовым.

Так же необходимо будет сделать 2 Flash баннера, (900х500,300x500).

Пишите предложения на почту: [email protected]

Желательно посмотреть ваше портфолио, перед тем как выслать ТЗ.