Шаблон для Joomla 1.5

Исходная ситуация:

- есть действующий сайт на Joomla 1.5 с постоянным текстовым наполнением

- есть шаблоны которые устраивают по базовым функциональным возможностям (последние за 2009 от RocketTheme)

Нужно:

- разработать индивидуальную цветовую гамму, подобрать шрифты, доработать (возможно) логотип, разработать свои рисунки для шаблона, т.е. шаблоны RocketTheme устраивают по функциям – дизайн/CSS – нужны свои

- подгонка стилей существующих компонентов

- добавить еще пару позиций модулей вверху шаблона

- доработать модули логина и пользовательского модуля для горизонтального расположения

- добавить скрипт автоматического изменения шрифта в зависимости от разрешения экрана ИЛИ пошаговое управление шрифтом (что на практике получится лучше)

- сделать шаблон на весь экран, но с заданными минимальными рамками (т.е. увеличение не ограничивается, уменьшение - да) ИЛИ пошаговое управление размером текстовой области

- полное слияние модулей с права/слева если ничего не опубликовано

- поддержка мультиязычности (пока используется автоматический перевод гугла)

- поддержка основных браузеров

- быстродействие

- шаблон должен сохранить возможность конфигурировать все опции в бек-енде

- разработать свою страничку на 404 ошибку

Условия оплаты:

Есть всего 2 варианта (никакие другие варианты не принимаются):

- оплата после завершения работы (можно на вашем сайте);

- макс. 25% предоплата после демонстрации и согласования основных стилей (не в виде рисунка, а на живом сайте);

Важна не минимальная сумма, а соотношение цена/качество и скорость. Есть сильная заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с дизайнером-программистом шаблонов (подгонка стилей разных компонентов).

Еще раз приоритеты: качество, сроки, цена. Те, кто чувствует, что работа сложна – просьба не тратить время друг друга