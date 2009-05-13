Шаблон для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок420 просмотров

Исходная ситуация:

- есть действующий сайт на Joomla 1.5 с постоянным текстовым наполнением

- есть шаблоны которые устраивают по базовым функциональным возможностям (последние за 2009 от RocketTheme)

Нужно:

- разработать индивидуальную цветовую гамму, подобрать шрифты, доработать (возможно) логотип, разработать свои рисунки для шаблона, т.е. шаблоны RocketTheme устраивают по функциям – дизайн/CSS – нужны свои

- подгонка стилей существующих компонентов

- добавить еще пару позиций модулей вверху шаблона

- доработать модули логина и пользовательского модуля для горизонтального расположения

- добавить скрипт автоматического изменения шрифта в зависимости от разрешения экрана ИЛИ пошаговое управление шрифтом (что на практике получится лучше)

- сделать шаблон на весь экран, но с заданными минимальными рамками (т.е. увеличение не ограничивается, уменьшение - да) ИЛИ пошаговое управление размером текстовой области

- полное слияние модулей с права/слева если ничего не опубликовано

- поддержка мультиязычности (пока используется автоматический перевод гугла)

- поддержка основных браузеров

- быстродействие

- шаблон должен сохранить возможность конфигурировать все опции в бек-енде

- разработать свою страничку на 404 ошибку

Условия оплаты:

Есть всего 2 варианта (никакие другие варианты не принимаются):

- оплата после завершения работы (можно на вашем сайте);

- макс. 25% предоплата после демонстрации и согласования основных стилей (не в виде рисунка, а на живом сайте);

Важна не минимальная сумма, а соотношение цена/качество и скорость. Есть сильная заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с дизайнером-программистом шаблонов (подгонка стилей разных компонентов).

Еще раз приоритеты: качество, сроки, цена. Те, кто чувствует, что работа сложна – просьба не тратить время друг друга

CSSJoomla
16 лет назад
grayz
48 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Flash-кнопка на сайт

    Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей. Сроки и цены ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить дизайн сайта и выполнить доработки.

    $50

    Нужно сделать: 1. Натянуть новый дизайн. 2. Изменить меню - добавить новые пункты. 3. Привязать к этим новым пунктам меню ссылки на соответствующие страницы. 4. Изменить контент на страницах, изменений не ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Профессиональное оформление тем Вконтакте.

    $50

    Требуется человек который оформит группы ВКонтакте. Наподобе как это делает вот этот человек тут: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=328177 Просьба не беспокоить тех, кто будет учиться на ходу. Можете научиться, потом стукать. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта обменного пункта электронных валют

    $400

    Необходимо выполнить дизайн для обменного пункта электронных валют, а в дальшейшем на его основе дизайн для линейки проектов (единый стиль). Выбранный исполнитель Люся Печкина (LIDenez) Условия оговорены в ICQ, тех задание ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн сайта на joomla

    Требуется создать\переделать шаблон для joomla. Тематика сайта – бухгалтерские услуги итд. На данный момент уже существует работающий шаблон. Соответственно у нового должна сохраняться общая структура прежнего – боковые меню, шапка итд. Что ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать дизайн на базе четкого Т3.

    $100

    Необходим вменяемый человек который нарисует дизайн для нашего сайта по четкому т3. От вас требудется умение работать в фотошопе. Придумывать ничего не надо, надо просто технически все блоки отрисовать. социальная сеть ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта СМС-рассылок (www.smsmm.ru)

    $250

    Нужно сделать новый дизайн для сайта Мобильных СМС-рассылок - www.smsmm.ru Нужно нарисовать: - Макет Главной страницы - Макеты Страниц Разделов (планируется 8 разделов) - Макеты основных страниц (в разделах) ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад