Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей. Сроки и цены ...
Шаблон для Joomla 1.5
Исходная ситуация:
- есть действующий сайт на Joomla 1.5 с постоянным текстовым наполнением
- есть шаблоны которые устраивают по базовым функциональным возможностям (последние за 2009 от RocketTheme)
Нужно:
- разработать индивидуальную цветовую гамму, подобрать шрифты, доработать (возможно) логотип, разработать свои рисунки для шаблона, т.е. шаблоны RocketTheme устраивают по функциям – дизайн/CSS – нужны свои
- подгонка стилей существующих компонентов
- добавить еще пару позиций модулей вверху шаблона
- доработать модули логина и пользовательского модуля для горизонтального расположения
- добавить скрипт автоматического изменения шрифта в зависимости от разрешения экрана ИЛИ пошаговое управление шрифтом (что на практике получится лучше)
- сделать шаблон на весь экран, но с заданными минимальными рамками (т.е. увеличение не ограничивается, уменьшение - да) ИЛИ пошаговое управление размером текстовой области
- полное слияние модулей с права/слева если ничего не опубликовано
- поддержка мультиязычности (пока используется автоматический перевод гугла)
- поддержка основных браузеров
- быстродействие
- шаблон должен сохранить возможность конфигурировать все опции в бек-енде
- разработать свою страничку на 404 ошибку
Условия оплаты:
Есть всего 2 варианта (никакие другие варианты не принимаются):
- оплата после завершения работы (можно на вашем сайте);
- макс. 25% предоплата после демонстрации и согласования основных стилей (не в виде рисунка, а на живом сайте);
Важна не минимальная сумма, а соотношение цена/качество и скорость. Есть сильная заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с дизайнером-программистом шаблонов (подгонка стилей разных компонентов).
Еще раз приоритеты: качество, сроки, цена. Те, кто чувствует, что работа сложна – просьба не тратить время друг друга
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