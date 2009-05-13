Редизайн сайта на joomla

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Закрыт30 заявок332 просмотра

Требуется создать\переделать шаблон для joomla.

Тематика сайта – бухгалтерские услуги итд.

На данный момент уже существует работающий шаблон. Соответственно у нового должна сохраняться общая структура прежнего – боковые меню, шапка итд.

Что требуется – новый дизайн, который должен быть в определенной цветовой гамме.

Ну и дизайн соответственно достаточно оригинальный, запоминающийся и яркий.

Предпочтительнее прикрутить новый дизайн к существующему шаблону, или незначительно изменить его.

Рассмотрю ваши предложения в течении 3х дней

Просьба обязательно указывать примерную стоимость работы, хотя бы границы.

Joomla
16 лет назад
accent-spb
Бернс 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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