Дизайн для женского сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт75 заявок651 просмотр

Нужен разработать дизайн для женского сайта, тип www.elle.com. Общая концепуия, цветовая гамма, структура дизайна у заказчика уже есть. Надо доработать его до рабочего вида. Портфоли и контакты в личку. Skype udodirc.

16 лет назад
udodirc
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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