Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ). Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими. Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотипчик, иконка, ...
Дизайн для женского сайта
Нужен разработать дизайн для женского сайта, тип www.elle.com. Общая концепуия, цветовая гамма, структура дизайна у заказчика уже есть. Надо доработать его до рабочего вида. Портфоли и контакты в личку. Skype udodirc.
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