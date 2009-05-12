Привет. Нужно стянуть дизайн сайта от сюда: http://www.thequietstomach.com/ русифицировать и натянуть на wordpress на сайт www.youhealth.ru возможно немного поиграть с движком. У меня руки не из того места растут. О бюджете ...
Нужен индивидуальный сайт. Тема: недвижимость.
Здравствуйте, уважаемые веблансеры.
Нужен личный сайт. Тема: недвижимость (риэлторские услуги и ремонт). Простенько и со вкусом. По простоте и стилю исполнения как этот elenasabakaeva.ru только мужской. Что можете предложить?
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