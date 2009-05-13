Приватно для Галины Сканцевой (Gal4onok_sc)

Спасибо Алексею! Работа с ним доставила огромное удовольствие. Помогает, направляет, прислушивается к советам. Исключительно уважительное отношение. Всегда на связи. Оплата даже раньше окончания работы. Замечательный заказчик и потрясающий человек! Если вам, уважаемые коллеги, прийдется работать с Алексеем, то вы получите массу удовольствия от процесса работы. + 100 баллов как заказчику!