Приватно для Галины Сканцевой (Gal4onok_sc)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки165 просмотров

Дизайн для ресурса поздравлений

16 лет назад
nautilus2812
Алексей 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$200
7 дней
Остались самые лучшие впечатления от работы с Галиной.Очень приятный и отзывчивый человек.Постоянно на связи.К делу подходит очень серьёзно и обладает хорошим вкусом.Работу выполнила качественно и в срок .В следующий раз буду снова обращаться к ней.Вообщем всё супер!Всем рекомендую.
Спасибо Алексею! Работа с ним доставила огромное удовольствие. Помогает, направляет, прислушивается к советам. Исключительно уважительное отношение. Всегда на связи. Оплата даже раньше окончания работы. Замечательный заказчик и потрясающий человек! Если вам, уважаемые коллеги, прийдется работать с Алексеем, то вы получите массу удовольствия от процесса работы. + 100 баллов как заказчику!

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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