Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей. Сроки и цены ...
Изменить дизайн сайта и выполнить доработки.
Нужно сделать:
1. Натянуть новый дизайн.
2. Изменить меню - добавить новые пункты.
3. Привязать к этим новым пунктам меню ссылки на соответствующие страницы.
4. Изменить контент на страницах, изменений не много, самого контента тоже немного.
Общее количество страниц 5.
Движок Mamba.
Бюджет 2000 рублей.
Заявки фрилансеров
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