polezhaeva_rrg

От хостера пришло письмо о наличии зараженных файлов, всего 19 файлов, сайты на джумловском движке. Нужно пройтись по этому списку и почистить файлы. Вирусы неактивные, лицензионный касперский ничего не находит. От вас сроки выполнения и ...
Алена Якушева polezhaeva_rrgpolezhaeva_rrg
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
1000 подписчиков из Москвы для группы Вконтакте http://vk.com/elitkozha1 Женщины и мужчины от 25 лет.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь. На сайте постоянно появляется вирус. Сайт простой на Joomla 1.5. Задача - удалить вирус, все почистить и обновить CMS. Пишите, пожалуйста, цену в предложении.Завершен11 лет назад
Ищу владельцев сайтов для размещения статей. Если вы готовы разместить на своем сайте статьи и пресс-релизы - предлагайте. Оплата за каждое размещение. От вас тиц и pr вашего сайта, тематика, стоимость размещения. Я сама с вами ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт, на него надо поставить коды sape. Главная состоит из header.inc.php, index.php, footer.inc.php Кодировка KOI8-R При попытке самостоятельной установки кода сайт перестает работать - белый лист выдает.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
При редактировании сайта была допущена ошибка и теперь вместо сайта белый экран. Нужно найти и исправить ошибку. В логе такая ошибка: [error] PHP Parse error: parse error, expecting `','' or `';'' in ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо "переименовать" - изменить существующие URL на ЧПУ (человекопонятные, латиницей). Имеется 17 URL вида: 1. http://www.mirseifov.ru/mir_sejfov/sejfy/?fields_filter[kategoriya]=54865 изменить на http://www.mirseifov.ru/mir_sejfov/sejfy/avtomobilnye_seify Итого 17 Url. Справочно: желательно хорошее знание UMI.CMS С Вас сроки и стоимость.Закрыт13 лет назад
Задача: переписать стандартный модуль администрировая. Необходимо сразу загружать несколько фото, при чем произвольного размера. И чтобы в результате показа фото, оно ресайзилось с большого на меньшее+ выводился текст. www.afne.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо восстановить сайт согласно ТЗ. Разобраться чего хочет заказчик. Все работы на сайте слетели, после добавления новой страницы. Редактируется как статичный сайт, либо настроить CMS. Детальнее работы в личку или icq. Кратко работы: отредактировать меню на всех страницах, ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
ТЗ в приложении. Жду от Вас сроки и сумму.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт http://www.afne.ru с host cms, необходимо наполнить контентом, возможно придется "править" cms. Необходимо сделать следующее: 1.Залить 4 фото на главную страницу, их и тексты вышлю. 2.Меню "Покупка недвижимости" должна также скрываться/раскрываться как и "Продажа недвижимости". 3.В разделе "Мои ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо внести изменения в скрипт фотогалереи. 1. Сейчас окно в котором отображаются фотографии одного размера, надо сделать возможность изменения окна под размер фотографии. 2. Внести изменения в систему навигации, чтобы при нажатии на номер фотографии ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать микс из 3-4 песен. общей продолжительностью он должен быть не более 3 минут. Как именно их миксовать - на ваш опыт и вкус - как будет хорошо - трек для танцевальной пары. Исходники-треки есть, ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ссылки на он-лайн гадания: http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_taro.html# http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_dvoyniashki.html http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_runi.html http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_strela_sudbi.html Последнее гадание (Стрела судьбы) можно видоизменить, и сделать в виде чаш весов, соответственно и назвать. Нужно сделать тоже самое - он-лайн гадания под ключ, то есть - я даю вам ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать методичку либо просто подробно расписать как делать размножение статьи с описанием программного обеспечения - какое лучше использовать. По сути провести мини-обучение ) В предложении стоимость ваших услуг за методичку плюс ответы на вопросы ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходим re-design логотипа компании.Техническое задание и пожелания уже есть,поэтому сильно креативить не придется. Естественно выбор будет сделан в пользу наиболее интересного портфолио. Контактный email: [email protected]Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно найти и исправить ошибку на сайте. Сайт на php. Срочно. Кто не может начать работу прямо сейчас - не пишите.Завершен14 лет назад
- $250
Необходимо время от времени проводить ремонтные работы на сайте (добавление графики и т.д.). Система: Host CMS. Финансовые условия обсуждаем в личной переписке. E-mail: [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо исправить ошибку на сайте. CMS Ucoz. Адрес сайта: http://www.pregolia-art.com - правое меню повторяется внизу под основным содержанием страницы (в подвале). Предложения высылайте сюда: [email protected]Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо: переделать страницу "Портфолио" и добавить новые страницы. Система: Host CMS. Просьба обращаться тех, кто свободно работает с Host CMS, чтобы не тратить ваше и наше время (предыдущий исполнитель не смог выполнить работу). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад