polezhaeva_rrg

Алена Якушева polezhaeva_rrg

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Интернет-маркетинг, seo

  • Почистить сайты от вирусов

    От хостера пришло письмо о наличии зараженных файлов, всего 19 файлов, сайты на джумловском движке. Нужно пройтись по этому списку и почистить файлы. Вирусы неактивные, лицензионный касперский ничего не находит. От вас сроки выполнения и ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение статей

    Ищу владельцев сайтов для размещения статей. Если вы готовы разместить на своем сайте статьи и пресс-релизы - предлагайте. Оплата за каждое размещение. От вас тиц и pr вашего сайта, тематика, стоимость размещения. Я сама с вами ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить на сайт код sape

    Есть сайт, на него надо поставить коды sape. Главная состоит из header.inc.php, index.php, footer.inc.php Кодировка KOI8-R При попытке самостоятельной установки кода сайт перестает работать - белый лист выдает.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Найти ошибку в коде

    При редактировании сайта была допущена ошибка и теперь вместо сайта белый экран. Нужно найти и исправить ошибку. В логе такая ошибка: [error] PHP Parse error: parse error, expecting `','' or `';'' in ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модернизировать имеющиеся URL в ЧПУ

    Необходимо "переименовать" - изменить существующие URL на ЧПУ (человекопонятные, латиницей). Имеется 17 URL вида: 1. http://www.mirseifov.ru/mir_sejfov/sejfy/?fields_filter[kategoriya]=54865 изменить на http://www.mirseifov.ru/mir_sejfov/sejfy/avtomobilnye_seify Итого 17 Url. Справочно: желательно хорошее знание UMI.CMS С Вас сроки и стоимость.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение стандартного модуля админки HostCMS

    Задача: переписать стандартный модуль администрировая. Необходимо сразу загружать несколько фото, при чем произвольного размера. И чтобы в результате показа фото, оно ресайзилось с большого на меньшее+ выводился текст. www.afne.ru

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выполнить работы по сайту (sv site biulder)

    $50

    Необходимо восстановить сайт согласно ТЗ. Разобраться чего хочет заказчик. Все работы на сайте слетели, после добавления новой страницы. Редактируется как статичный сайт, либо настроить CMS. Детальнее работы в личку или icq. Кратко работы: отредактировать меню на всех страницах, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Cайт с Host cms наполнить контентом

    Имеется сайт http://www.afne.ru с host cms, необходимо наполнить контентом, возможно придется "править" cms. Необходимо сделать следующее: 1.Залить 4 фото на главную страницу, их и тексты вышлю. 2.Меню "Покупка недвижимости" должна также скрываться/раскрываться как и "Продажа недвижимости". 3.В разделе "Мои ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать доработку скрипта

    Необходимо внести изменения в скрипт фотогалереи. 1. Сейчас окно в котором отображаются фотографии одного размера, надо сделать возможность изменения окна под размер фотографии. 2. Внести изменения в систему навигации, чтобы при нажатии на номер фотографии ...

    Доработка скрипта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать микс из нескольких песен

    Необходимо сделать микс из 3-4 песен. общей продолжительностью он должен быть не более 3 минут. Как именно их миксовать - на ваш опыт и вкус - как будет хорошо - трек для танцевальной пары. Исходники-треки есть, ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать скрипты онлайн гаданий

    Ссылки на он-лайн гадания: http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_taro.html# http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_dvoyniashki.html http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_runi.html http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_strela_sudbi.html Последнее гадание (Стрела судьбы) можно видоизменить, и сделать в виде чаш весов, соответственно и назвать. Нужно сделать тоже самое - он-лайн гадания под ключ, то есть - я даю вам ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обучить размножению статей

    Необходимо разработать методичку либо просто подробно расписать как делать размножение статьи с описанием программного обеспечения - какое лучше использовать. По сути провести мини-обучение ) В предложении стоимость ваших услуг за методичку плюс ответы на вопросы ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн логотипа компании

    $50

    Необходим re-design логотипа компании.Техническое задание и пожелания уже есть,поэтому сильно креативить не придется. Естественно выбор будет сделан в пользу наиболее интересного портфолио. Контактный email: [email protected]

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменение страницы "Портфолио" на Host CMS

    Необходимо: переделать страницу "Портфолио" и добавить новые страницы. Система: Host CMS. Просьба обращаться тех, кто свободно работает с Host CMS, чтобы не тратить ваше и наше время (предыдущий исполнитель не смог выполнить работу). ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
NinilakNAK88
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Cайт с Host cms наполнить контентом
!
Приняли приглашение Александра по исполнению техработ cms нашего сайта. Работы были выполнены в срок, с отличным качеством и на профессиональном уровне. В дальнейшем по аналогичным работам намерены привлекать Александра.Рекомендуем в качестве проверенного и надежного исполнителя работ.
Ответный отзыв
brswork
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
6 баллов
9 лет назад
Выполнить работы по сайту (sv site biulder)
Тз понятное. Всегда на связи оплата в срок.
Приняли приглашение Бориса по исполнению техработ нашего сайта. Работы были выполнены в срок, с отличным качеством и на профессиональном уровне. В дальнейшем по аналогичным работам намерены привлекать Бориса. Уже начинаем работать над вторым проектом. Рекомендуем в качестве проверенного и надежного исполнителя работ.
Ответный отзыв
quantum14
Владимир 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Найти ошибку в коде
+
Владимир помог найти ошибку в коде и исправить ее. Спасибо!
Ответный отзыв
Sivis
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Написать программу для формирования отчета
Сотрудничеством доволен
Очень приятно было поработать с Виктором, буду обращаться к нему еще. Человек адекватный, на глупые вопросы реагировал вполне нормально, за что ему отдельное спасибо! :) Не пропадал, сдал работу в срок. В процессе работы постоянно связывался и давал тестить промежуточные результаты работы, учитывал все пожелания и доводил до полного соответствия ТЗ. Одним словом - Рекомендую!
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужна помощь - удалить вирус и обновить CMS Joomla
Отличный заказчик! Оплата моментально! Рекомендую всем=)
Сергей отличный исполнитель, всем рекомендую! Быстро помог решить проблему с вирусом на сайтах, притом не только устранил вирус и нашел причину его возникновения, но еще и дал рекомендации как не ловить вирусы снова, сделал необходимые настройки на сервере. Очень приятно было поработать, при необходимости не задумываясь обращусь снова! Спасибо)
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