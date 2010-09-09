Выполнить работы по сайту (sv site biulder)

Приняли приглашение Бориса по исполнению техработ нашего сайта. Работы были выполнены в срок, с отличным качеством и на профессиональном уровне. В дальнейшем по аналогичным работам намерены привлекать Бориса. Уже начинаем работать над вторым проектом. Рекомендуем в качестве проверенного и надежного исполнителя работ.