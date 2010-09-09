Выполнить работы по сайту (sv site biulder)

Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимость Высылайте предложения на: hedjet[dog]gmail.com (в титле пишите "VStudio deploy TOOL"). Страница проекта и PM не проверяются. Всё на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо восстановить сайт согласно ТЗ.
Разобраться чего хочет заказчик.
Все работы на сайте слетели, после добавления новой страницы. Редактируется как статичный сайт, либо настроить CMS. Детальнее работы в личку или icq.
Кратко работы: отредактировать меню на всех страницах, добавить новые страницы, разместить текст.
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