Выполнить работы по сайту (sv site biulder)

$50
ПрочееЗавершен1 заявка141 просмотр
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Необходимо восстановить сайт согласно ТЗ.

Разобраться чего хочет заказчик.

Все работы на сайте слетели, после добавления новой страницы. Редактируется как статичный сайт, либо настроить CMS. Детальнее работы в личку или icq.

Кратко работы: отредактировать меню на всех страницах, добавить новые страницы, разместить текст.

13 лет назад
polezhaeva_rrg
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
brswork
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Приняли приглашение Бориса по исполнению техработ нашего сайта. Работы были выполнены в срок, с отличным качеством и на профессиональном уровне. В дальнейшем по аналогичным работам намерены привлекать Бориса. Уже начинаем работать над вторым проектом. Рекомендуем в качестве проверенного и надежного исполнителя работ.
Тз понятное. Всегда на связи оплата в срок.
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