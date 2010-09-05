Доработка обработки для 1С УТ 10.3.9.4

$10
ПрочееЗавершен2 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется полностью рабочая обработка для УТ 10.3.9.4, которая создаёт номенклатуру и обновляет номенклатуру в 1с из excel файла.

Необходимо переделать логику:

1) Обработка не должна создавать папки и распределять товары по папкам.

2) При обновление номенклатуры, новые товары, которых нет в базе добавлялись в папку Новинки.

Я предоставляю конфигурацию 1С УТ с заполненной базой. Excel фаил откуда берётся информация и полностью рабочую обработку.

Необходимо сделать в течении нескольких часов.

13 лет назад
Neutral2008
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
limonof
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Хороший специалист. Без лишних вопросов переделал логику для внешней обработки для 1С УТ. Буду дальше с ним сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Tool развертывания web-проектов из VStudio

    Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимость Высылайте предложения на: hedjet[dog]gmail.com (в титле пишите "VStudio deploy TOOL"). Страница проекта и PM не проверяются. Всё на почту!

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно с двух программ сделать Portable.

    Господа и дамы, нужно с двух программ сделать Portable. Программа №1 http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&amp;t=127 VAG-COM 311 Рус Программа №2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756 Scanmaster ELM 1.7 Заявки без сроков и цены не будут приняты, задержка по срокам (-10% в день)

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать макрос для excel

    Необходимо раскидывание информации из одного файла excel в заданные ячейки другого файла excel Т.е. написать макрос под слудующие строчки: 2,3,6,7,8,10,12,13,16,18,23,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,40,42,43,44,47,48,51,52,53,56,57 файла "структура резюме" документы прилагаются... Жду ваших откликов с предложением ганарара за исполнение данного задания. Срок исполнения работы: сутки. Встречное ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Меню для дисков.

    Необходимо меню для двух дисков. Готовность к переделке и обсуждению дизайна. Доработки будут! И это нормально))).Не надо чего-то фантастического. Техническое Задание в прикрепленном файле. Пишите стоимость и сроки.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обучение разработке на Sharepoint 2010

    Требуется провести интерактивное обучение для меня основным возможностям разработки на Sharepoint 2010. Имеется: Windows 2008 server R2, Sharepoint 2010 server trial, Visual Studio 2010, Sharepoint Designer 2010 Доступ к серверу будет предоставлен с помощью ammyy.com Планируемое время обучения ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка алгоритма

    $50

    Нужно разработать алгоритм имитации полета самолета, на основе которого позже будет разрабатываться движок игры. Пример : http://armorgames.com/play/5426/steambirds http://www.youtube.com/watch?v=2Qti2ffpu2k Дополнительная информация - по требованию. Еще раз повторюсь - нужен только алгоритм управления полетом самолета, аналогичный указанным выше. Контакты в профиле. Предложения ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад