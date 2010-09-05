Доработка обработки для 1С УТ 10.3.9.4

Имеется полностью рабочая обработка для УТ 10.3.9.4, которая создаёт номенклатуру и обновляет номенклатуру в 1с из excel файла.

Необходимо переделать логику:

1) Обработка не должна создавать папки и распределять товары по папкам.

2) При обновление номенклатуры, новые товары, которых нет в базе добавлялись в папку Новинки.

Я предоставляю конфигурацию 1С УТ с заполненной базой. Excel фаил откуда берётся информация и полностью рабочую обработку.

Необходимо сделать в течении нескольких часов.