Neutral2008

Работа была сделана качественно и быстро. Было приятно работать с Павлом. Он сам предложил план и график работы. Был на связи всё время и решал поставленные задачи сам, лишь иногда уточняя поставленные цели. Неожидал, что за такое время можно выполнить этот проект. Всё реализовал на своей cms. Рекомендую с ним сотрудничать. 10 балов из 10.