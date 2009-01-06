Neutral2008

Андрей Михайлов Neutral2008

 
41 годРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменение внешней обработки - УТ 10.3.

    $10

    Конфигурации управление торговлей 10.3. Платформа - 8.2. Нужно добавить пару строчек кода во внешнюю обработку, по созданию номенклатуру. В наличии есть сама база, обработка и тех задание составленное мною. База весит 37 мегабайт.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка коэффициента в номенклатуре

    $5

    Есть стандартная обработка - загрузка из табличного документа. В ней уже проставлены все настройки. Необходимо немного переделать код для установки коэффицента в Единицах для отчета. Коэффициент берется из табличного столбца. Платформа - 1С 8.2 УТ 10.3 - ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка обработки для 1С УТ 10.3.9.4

    $10

    Имеется полностью рабочая обработка для УТ 10.3.9.4, которая создаёт номенклатуру и обновляет номенклатуру в 1с из excel файла. Необходимо переделать логику: 1) Обработка не должна создавать папки и распределять товары по папкам. 2) При обновление номенклатуры, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Каталог компаний - скидки и бонусы

    $500

    Пример сайта - rusales.ru Основные возможности: - управление из админ панели - каталог направлений - каталог фирм - фильтры по метро внутри разделов - поиск - поиск по карте метро с разными фильтрами - новости - авторизация - чпу адреса (www.site.ru/skidki/kompaniya_tehnikaline/skidka_na_televizor_30_procentov.html) Предоставление Портфолио обязательно.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет визитки

    $10

    Создать макет визитки для печати. Шаблон прикрепляю. Цветная односторонняя визитка Размер - 90 на 50 мм Логотип предоставляю в векторном формате. Связь по ICQ или skype - данные смотрите в профиле.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 1С УТ 10.3.9.4 Доработка Внешней Обработки

    $10

    1С УТ 10.3.9.4 - без изменений. Предоставляю - настроенную конфигурацию, excel фаил и обработку . Есть полностью рабочая внешняя обработка, которая создаёт и обновляет номенклатуру в 1С УТ из excel файла. 1 - Необходимо в этой обработке поменять ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 1С - Поступление товаров и услуг

    $10

    Необходимо написать обработку для 1С УТ 10.3.9.4 для 8.1. Создать документ поступлени товаров и услуг из excel таблицы. Отчёт должен иметь возможность сохранять и загружать настройки. Пример в прикреплённом файле. ICQ для связи: 29900ДваВосемьЧетыре

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Просроченная дебиторская задолженность 8.1 УТ 10.3

    $50

    Нужен отчёт для УТ 10.3.6.8, который будет показывать общую просроченную дебиторскую задолженность по клиенту на определённую дату и по отдельности накладные, по которым просрочен долг с указанием количетсва дней и суммы просрочки. Если будет в ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Excel в Tally 9.2 , импорт данных

    $100

    Нужно из фаила Excel импортировать данные в программу Tally 9.2 (http://www.tallysolutions.com) . Если кто разбирается пишите. Необходимо знание программы Tally 9.2, если не делали проекты под эту программу просьба не беспокоить.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Устранение ошибок во внешних обработках 1С 8.1 УТ

    $50

    Есть внешние обработки (3 штуки), которые работали в 1С 8.0 УТ 10.2. Теперь перешли на 1С 8.1 УТ 10.3.6.8 и при загрузке внешних обработок, появляются ошибки. Нужно переделать эти обработки, что-бы они работали под 1C 8.1 ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
smaste
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Макет визитки
Все отлично! Хорошая постановка задачи, все необходимые материалы, быстрая и полная оплата. Рекомендую всем.
Заказывал макет визитки. Сделал очень быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Munchausen
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Изменение структуры шаблона PhpShop.r_u
Замечательный заказчик, грамотное, чёткое Т.З. Моментальная оплата, никаких проблем и головных болей. Рекомендую.
Работа была сделана быстро без лишних вопросов. Человек разбирается в своём деле. Советую с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
kpagroup
Павел 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Нужно: система обмена стикеров
С Андреем было легко и приятно работать, так как он четко и ясно излагал свои мысли и пожелания к проекту. Проблем с оплатой не возникло. Кроме того, практически все деньги заплатил заблаговременно. Рад совместной работе.
Работа была сделана качественно и быстро. Было приятно работать с Павлом. Он сам предложил план и график работы. Был на связи всё время и решал поставленные задачи сам, лишь иногда уточняя поставленные цели. Неожидал, что за такое время можно выполнить этот проект. Всё реализовал на своей cms. Рекомендую с ним сотрудничать. 10 балов из 10.
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