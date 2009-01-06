Neutral2008

Конфигурации управление торговлей 10.3. Платформа - 8.2. Нужно добавить пару строчек кода во внешнюю обработку, по созданию номенклатуру. В наличии есть сама база, обработка и тех задание составленное мною. База весит 37 мегабайт.
- $101С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Есть стандартная обработка - загрузка из табличного документа. В ней уже проставлены все настройки. Необходимо немного переделать код для установки коэффицента в Единицах для отчета. Коэффициент берется из табличного столбца. Платформа - 1С 8.2 УТ 10.3 - ...1С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Имеется полностью рабочая обработка для УТ 10.3.9.4, которая создаёт номенклатуру и обновляет номенклатуру в 1с из excel файла. Необходимо переделать логику: 1) Обработка не должна создавать папки и распределять товары по папкам. 2) При обновление номенклатуры, ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Пример сайта - rusales.ru Основные возможности: - управление из админ панели - каталог направлений - каталог фирм - фильтры по метро внутри разделов - поиск - поиск по карте метро с разными фильтрами - новости - авторизация - чпу адреса (www.site.ru/skidki/kompaniya_tehnikaline/skidka_na_televizor_30_procentov.html) Предоставление Портфолио обязательно.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Создать макет визитки для печати. Шаблон прикрепляю. Цветная односторонняя визитка Размер - 90 на 50 мм Логотип предоставляю в векторном формате. Связь по ICQ или skype - данные смотрите в профиле.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
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1С УТ 10.3.9.4 - без изменений. Предоставляю - настроенную конфигурацию, excel фаил и обработку . Есть полностью рабочая внешняя обработка, которая создаёт и обновляет номенклатуру в 1С УТ из excel файла. 1 - Необходимо в этой обработке поменять ...Завершен14 лет назад
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Необходимо написать обработку для 1С УТ 10.3.9.4 для 8.1. Создать документ поступлени товаров и услуг из excel таблицы. Отчёт должен иметь возможность сохранять и загружать настройки. Пример в прикреплённом файле. ICQ для связи: 29900ДваВосемьЧетыреПрочее4 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Интернет магазин на дефолтном шаблоне от demo.phpshop.r_u Требуется переставить колонки в шаблоне с одного места на другое. Спрятать пару вещей в выводе шаблона.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужна система обмена Стикеров. Можно отдельным движком или скриптом. Можно интегрировать в Vbulletin 3.8.4. Вот примеры сайтов: www.laststicker.ru http://sticker.su www.swapstick.com Контакты icq - 29900284Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен отчёт для УТ 10.3.6.8, который будет показывать общую просроченную дебиторскую задолженность по клиенту на определённую дату и по отдельности накладные, по которым просрочен долг с указанием количетсва дней и суммы просрочки. Если будет в ...Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужно из фаила Excel импортировать данные в программу Tally 9.2 (http://www.tallysolutions.com) . Если кто разбирается пишите. Необходимо знание программы Tally 9.2, если не делали проекты под эту программу просьба не беспокоить.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть Excel фаил с фотографиями, наименованиями и артикулами. В номенклатуру 1С 8.1 УТ 10.3.6.8 загружен товар, но без фотографий. Нужно выгрузить фотографии из Excel в 1С 8.1 УТ 10.3.6.8.Завершен15 лет назад
- $50
Есть внешние обработки (3 штуки), которые работали в 1С 8.0 УТ 10.2. Теперь перешли на 1С 8.1 УТ 10.3.6.8 и при загрузке внешних обработок, появляются ошибки. Нужно переделать эти обработки, что-бы они работали под 1C 8.1 ...Завершен15 лет назад