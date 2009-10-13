Меня зовут Павел. Разработкой сайтов и web приложений занимаюсь более 10ти лет. За весь период, мной было разработано больше 100 проектов. И множество движков (CMS) практически на всех популярных фреймворках - CodeIgniter, Yii2, Symfony2, Kohana.
На сегодняшний день, я работаю с CMS WordPress и разрабатываю под нее плагины с "нуля", любой сложности и любым функционалом. Для WP было разработано более 50 плагинов.
Кроме этого, занимаюсь разработкой сайтов на фреймворке Yii2 (есть множество своих наработок).
# ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- Разработка WordPress плагинов
- Доработка и модификация чужих WordPress плагинов
- Доработка и модификация WordPress тем
- Разработка сайтов любой сложности и функционала (включая back-end / front-end программирование).
- Верстка (вторично)
# В СВОИХ РАБОТАХ ИСПОЛЬЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
- PHP 4/5/6/7 (MVC)
- HTML5, CSS3, XML, Json
- JavaScript, JQuery, JQuery UI
- MySQL, MariaDB, Firebase
- Yii2 Framework
- CMS WordPress
- Bootstrap 3/4 (включая SCSS кастомизацию)
К дополнительным можно отнести: Yii1, Kohana, CodeIgniter, Gulp, Less, SCSS, SVN, GIT, BitBucket, GitHub, GitLab
# С ЧЕМ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ
- Google API (map, YouTube, Cloud Storage, reCaptcha)
- Yandex Map API
- Cloudinary API
- Hubspot API
- GetResponse API
- eSputnik API
- SendPulse API
- UniSender API
- MailChimp API
- AffiniPay API
- AcquaintCRM API
- Jira API
- ИНТЕРКАССА API
- РОБОКАССА API
- PayPal API
- OData API
- Facebook API
- VK / Vkontakte API
- MailRu API
- Twitter API
- Instagram API
# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Как со мной связаться? Написать личное сообщение через этот сайт.
- Как Вам получить мои контактные данные? Через личные сообщения (см. пункт выше).
- Какова стоимость и время выполнения работы? Все зависит от поставленной задачи и текущей загруженности.
- Время работы? ПН - ПТ с 9:00 до 17:00 (но обычно - ПН - СБ с 9:00 до 20:00).
- Работаю ли я сверхурочно? Да, возможна работа в выходные дни и в ночное время.
# ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- Работаю по техническому заданию (ТЗ). Если ТЗ нет, помогаю составить ТЗ или составляю ТЗ самостоятельно.
- Работаю исключительно по предоплате 30%, системе безопасных сделок (СБС), поэтапной оплате.
- Выполненную работу имею право публиковать в своем портфолио, если другое не оговаривалось