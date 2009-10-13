Разработка сайтов и плагинов для WordPress, разработка сайтов на Yii2

Меня зовут Павел. Разработкой сайтов и web приложений занимаюсь более 10ти лет. За весь период, мной было разработано больше 100 проектов. И множество движков (CMS) практически на всех популярных фреймворках - CodeIgniter, Yii2, Symfony2, Kohana.

На сегодняшний день, я работаю с CMS WordPress и разрабатываю под нее плагины с "нуля", любой сложности и любым функционалом. Для WP было разработано более 50 плагинов.

Кроме этого, занимаюсь разработкой сайтов на фреймворке Yii2 (есть множество своих наработок).

# ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- Разработка WordPress плагинов

- Доработка и модификация чужих WordPress плагинов

- Доработка и модификация WordPress тем

- Разработка сайтов любой сложности и функционала (включая back-end / front-end программирование).

- Верстка (вторично)

# В СВОИХ РАБОТАХ ИСПОЛЬЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- PHP 4/5/6/7 (MVC)

- HTML5, CSS3, XML, Json

- JavaScript, JQuery, JQuery UI

- MySQL, MariaDB, Firebase

- Yii2 Framework

- CMS WordPress

- Bootstrap 3/4 (включая SCSS кастомизацию)

К дополнительным можно отнести: Yii1, Kohana, CodeIgniter, Gulp, Less, SCSS, SVN, GIT, BitBucket, GitHub, GitLab

# С ЧЕМ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ

- Google API (map, YouTube, Cloud Storage, reCaptcha)

- Yandex Map API

- Cloudinary API

- Hubspot API

- GetResponse API

- eSputnik API

- SendPulse API

- UniSender API

- MailChimp API

- AffiniPay API

- AcquaintCRM API

- Jira API

- ИНТЕРКАССА API

- РОБОКАССА API

- PayPal API

- OData API

- Facebook API

- VK / Vkontakte API

- MailRu API

- Twitter API

- Instagram API

# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Как со мной связаться? Написать личное сообщение через этот сайт.

- Как Вам получить мои контактные данные? Через личные сообщения (см. пункт выше).

- Какова стоимость и время выполнения работы? Все зависит от поставленной задачи и текущей загруженности.

- Время работы? ПН - ПТ с 9:00 до 17:00 (но обычно - ПН - СБ с 9:00 до 20:00).

- Работаю ли я сверхурочно? Да, возможна работа в выходные дни и в ночное время.

# ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Работаю по техническому заданию (ТЗ). Если ТЗ нет, помогаю составить ТЗ или составляю ТЗ самостоятельно.

- Работаю исключительно по предоплате 30%, системе безопасных сделок (СБС), поэтапной оплате.

- Выполненную работу имею право публиковать в своем портфолио, если другое не оговаривалось