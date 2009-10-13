kpagroup

Павел kpagroup

 
39 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов и плагинов для WordPress, разработка сайтов на Yii2

Меня зовут Павел. Разработкой сайтов и web приложений занимаюсь более 10ти лет. За весь период, мной было разработано больше 100 проектов. И множество движков (CMS) практически на всех популярных фреймворках - CodeIgniter, Yii2, Symfony2, Kohana.

На сегодняшний день, я работаю с CMS WordPress и разрабатываю под нее плагины с "нуля", любой сложности и любым функционалом. Для WP было разработано более 50 плагинов.

Кроме этого, занимаюсь разработкой сайтов на фреймворке Yii2 (есть множество своих наработок).

# ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- Разработка WordPress плагинов

- Доработка и модификация чужих WordPress плагинов

- Доработка и модификация WordPress тем

- Разработка сайтов любой сложности и функционала (включая  back-end / front-end программирование).

- Верстка (вторично)

# В СВОИХ РАБОТАХ ИСПОЛЬЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- PHP 4/5/6/7 (MVC)

- HTML5, CSS3, XML, Json

- JavaScript, JQuery, JQuery UI

- MySQL, MariaDB, Firebase

- Yii2 Framework

- CMS WordPress

-  Bootstrap 3/4 (включая SCSS кастомизацию)

К дополнительным можно отнести: Yii1, Kohana, CodeIgniter, Gulp, Less, SCSS, SVN, GIT, BitBucket, GitHub, GitLab

# С ЧЕМ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ

- Google API (map, YouTube, Cloud Storage, reCaptcha)

- Yandex Map API

- Cloudinary API

- Hubspot API

- GetResponse API

- eSputnik API

- SendPulse API

- UniSender API

- MailChimp API

- AffiniPay API

- AcquaintCRM API

- Jira API

- ИНТЕРКАССА API

- РОБОКАССА API

- PayPal API

- OData API

- Facebook API

- VK / Vkontakte API

- MailRu API

- Twitter API

- Instagram API

# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Как со мной связаться? Написать личное сообщение через этот сайт.

- Как Вам получить мои контактные данные? Через личные сообщения (см. пункт выше).

- Какова стоимость и время выполнения работы? Все зависит от поставленной задачи и текущей загруженности.

- Время работы? ПН - ПТ с 9:00 до 17:00 (но обычно - ПН - СБ с 9:00 до 20:00).

- Работаю ли я сверхурочно? Да, возможна работа в выходные дни и в ночное время.

# ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Работаю по техническому заданию (ТЗ). Если ТЗ нет, помогаю составить ТЗ или составляю ТЗ самостоятельно.

- Работаю исключительно по предоплате 30%, системе безопасных сделок (СБС), поэтапной оплате.

- Выполненную работу имею право публиковать в своем портфолио, если другое не оговаривалось

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLBootstrapjQueryYiiFirebaseSCSSGulpПлагин для WordPress
Отзывы заказчиков
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужно установить PayPal и LiqPay
Отличная цена.Отличная работа. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо замечательному заказчику за работу. Приятный в работе и общении, очень рад был сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vectra777
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Требуется движок для сайта-визитки
Все очень качественно и быстро. Был ВСЕГДА на связи в любое время суток - просто фантастика! Всем рекоммендую!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Анна, превосходный заказчик, и просто хороший человек. Предоплату получил в 100% размере.
Ответный отзыв
Corsar821
Yaroslav Tesl 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание доски объявлений
Очень доволен выполненной работой. Самое главное даже раньше обговоренного срока, что конечно не может не радовать! Чувствуется деловой подход даже с оплатой, утром деньги - вечером стулья. Ценовая политика тоже очень приемлема!!! Всем советую!!!
Работать с Ярославом легко и приятно, проблем с оплатой не возникло. Буду рад дальнейшей, совместной работе.
Ответный отзыв
Commersant
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Cайт на CD
Замечательно выполнена работа. Быстро и профессионально. Четкое понимание задачи, быстрое нахождение решения и великолепная реализация. Спасибо! 10 из 10.
Могу сказать только одно: Евгений - хороший человек с которым приятно работать, побольше бы таких заказчиков. Отдельно спасибо за дельные советы.
Ответный отзыв
Neutral2008
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Нужно: система обмена стикеров
Работа была сделана качественно и быстро. Было приятно работать с Павлом. Он сам предложил план и график работы. Был на связи всё время и решал поставленные задачи сам, лишь иногда уточняя поставленные цели. Неожидал, что за такое время можно выполнить этот проект. Всё реализовал на своей cms. Рекомендую с ним сотрудничать. 10 балов из 10.
С Андреем было легко и приятно работать, так как он четко и ясно излагал свои мысли и пожелания к проекту. Проблем с оплатой не возникло. Кроме того, практически все деньги заплатил заблаговременно. Рад совместной работе.
Ответный отзыв
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