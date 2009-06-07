Файлы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки192 просмотра

Значит так нужно подробно объяснить как зендить граматно файлы, желательно сразу несколькими прогами, куда следует нажимать и т.д

Есть примеры файлов зенденные которые не поддаются расшифровкам пример дам.

Хотелось бы научиться так же.

16 лет назад
booov
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

kpagroup
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$4
1 день
Большое Спасибо Павлу Всё объяснил и научил работать с зендом, уроком был доволен, рекомендую всем заказчикам, как исполнительного и терпеливого фрилансера!
Очень хороший заказчик, получил 100% предоплату. Очень рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kpagroup
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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