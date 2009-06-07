Простенькая программка.

Нужен скрипт,для винды, скрипт генерации анкоров вида - keys. Допустим есть файл со списком урлов - url.txt и много файликов со списком кеев - keys1.txt, keys2.тхт и тд. Нужно что бы скрипт брал 1ый по счету урл из файла url.txt и генерировал анкоры из всех кеев которые лежат в файле 1.txt и так далее, а на выходе получал общий файл со списком всех анкоров или файлы (acnhor1.txt), желательно что бы была такая опция. Главное, что бы он именно соблюдал последовательность.