Простенькая программка.

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Завершен10 заявок241 просмотр

Нужен скрипт,для винды, скрипт генерации анкоров вида - keys. Допустим есть файл со списком урлов - url.txt и много файликов со списком кеев - keys1.txt, keys2.тхт и тд. Нужно что бы скрипт брал 1ый по счету урл из файла url.txt и генерировал анкоры из всех кеев которые лежат в файле 1.txt и так далее, а на выходе получал общий файл со списком всех анкоров или файлы (acnhor1.txt), желательно что бы была такая опция. Главное, что бы он именно соблюдал последовательность.

16 лет назад
dmjROV
38 лет
16 лет в сервисе
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14 лет назад

Выбранный исполнитель

qbori
Борис 
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15 лет назад
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16 лет назад
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qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад