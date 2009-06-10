Необходимо добавить форум на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок245 просмотров

Есть сайт на новостном движке DLE, нужно добавить форум.

Сумма и сроки проекта оговариваются индивидуально.

Пожалуйста реально оценивайте проект.

DLE
16 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Проект Выполнен в срок. Получил консультации. Рекомендую.
Отличный заказчик, оплата точно в срок, да и в целом приятный в общении человек. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад