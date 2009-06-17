Установить медиа-сервер flumotion

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка78 просмотров

Установить медиа-сервер flumotion и подсоединить его к плееру для видеоотдачи, плеер JW, пожалуйста обращайтесь только с опытом. Ваши сроки и цена

16 лет назад
SlavaVel
Velikiy 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

I-gen
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$800
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

I-gen
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад