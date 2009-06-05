Опросник на ASP.NET(C#) + БД SQL Server

Необходимо создать опросник для клиентской стороны (используя дивы, как pop-up окна) и централизованную БД (SQL Server 2008) с возможностью вывода отчетов по необходимым параметрам (интуитивно понятный вэб - интерфейс для управления).

Система должна поддерживать многоязычность интерфейса (ресурсные файлы). Должна быть возможность динамически менять вопросы и их последовательность в опросе.

Для примера можно посмотреть http://www.surveymonkey.com/

Интересуют только кандидаты из Киева т.к. будет необходима личная встреча.

Если есть возможность дать оценку по этим данным -- укажите ориентировочную стоимость и срок исполнения, спасибо!

Подробности по запросу.