Создать 50 доменов и поставить наши сайты

Создать 50 доменов. Подключить к хостингу и установить движок slaed. Движок ставится так : заливается сам двиг. В базе данных просто меняется для каждого сайта свой префикс и меняются данные в конфиге движка. Создается новый админ.

Все пароли для каж сайта вы пишите в ворде или другом формате.

От вас цена и срок.