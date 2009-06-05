Создать 50 доменов и поставить наши сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт26 заявок396 просмотров

Создать 50 доменов. Подключить к хостингу и установить движок slaed. Движок ставится так : заливается сам двиг. В базе данных просто меняется для каждого сайта свой префикс и меняются данные в конфиге движка. Создается новый админ.

Все пароли для каж сайта вы пишите в ворде или другом формате.

От вас цена и срок.

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

gisttin
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

gisttin
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад