Скрипт кнопки 88х31 показывающей число

Кнопка типа тиц для сайтов, скрипт самого расчета числа имеется

нужен скрипт на php, выдающий кнопку с этим числом

число берется из базы по соответствию url, который запрашивает эту кнопку

также второй скрипт, который ищет в базе url и меняет для него число, если такого нет, то добавляет новую запись

можно без мускула, на файлах все сделать