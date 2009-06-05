Скрипт кнопки 88х31 показывающей число

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Закрыт8 заявок183 просмотра

Кнопка типа тиц для сайтов, скрипт самого расчета числа имеется

нужен скрипт на php, выдающий кнопку с этим числом

число берется из базы по соответствию url, который запрашивает эту кнопку

также второй скрипт, который ищет в базе url и меняет для него число, если такого нет, то добавляет новую запись

можно без мускула, на файлах все сделать

PHP
16 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$11
1 день

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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