Mixmarket.biz + vamshop (серия заданий)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Скорее всего постоянное сотрудничество и поддержка в области интернет магазинов.

Требуется сильный программист, возможность общаться через icq (непропадание на недели посреди заданий). По деньгам не жмусь, все что сверх ранее обговоренного оплачивается отдельно.

Требуется переработать vamshop (модификация oscommerce) под партнерскую сеть mixmarket.biz -

первое - это написание xml парсера для этого движка откуда будут импортироваться товары из партнерской сети mixmarket.ru (надо будет смотреть вполне возможно что более предпочтительным будет использование формата яндекс-маркета yml , т.к. vamshop позволяет в яндекс маркет экспортировать товары, а нам нужно их наобот в этом формате импортировать) . Возможно, что использование vamshop будет выглядеть нецелесообразно (выбирал просто потому что там уже есть возможность в виде каталога товаров сделать отображение а не в виде магазина) - в этом случае будем писать свой движок (но делать этого очеьн не хочется, т.к. это трата времени - аргументы в пользу своего движка должны быть очень убедительныим :))

Будем разбираться вместе, т.к. изначально в этой области ничего не понимаю. Понять и объяснить как работает этот миксмарет тоже требуется, за отдельную плату. :)

16 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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