Сверстанные макеты установить на приемлемую цмску

Есть проект сделанный на Битриксе с логикой поиска по путешествиям и местам. Основная часть проекта - карта на гугле, на которой есть маркеры путешествий и мест. Внести в проект следующие изменения: Скриншот проекта: http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/madbyte.1d/0_23c98_1e736927_orig ...