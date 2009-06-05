Привет, нужен электронный магазин с каталагом, shopping cart и возможностью оплаты по кредиткам. дизайн придумывать не нужно, есть свой. магазин по продаже запчастей Оплата по факту выполнения проекта. ...
Сверстанные макеты установить на приемлемую цмску
Сверстанные макеты установить на приемлемую цмску техническое задание и макеты тут >>> http://files.mail.ru/NNXTX3
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