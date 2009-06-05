E-shop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок562 просмотра

Привет,

нужен электронный магазин с каталагом, shopping cart и возможностью оплаты по кредиткам.

дизайн придумывать не нужно, есть свой.

магазин по продаже запчастей

Оплата по факту выполнения проекта.

Веб сайт включает следующее:

-каталог продукции с корзиной и опцией проведения расчета по кредитной карте.

-информация о компании- история, состав, условия и сроки доставки и прочее.

Сам процесс работы сайта с позиции покупателя будет следующим:

-вебсайт предоставляет список продукции -каталог в разрезе каждого вида\категории продукции.

-каждая категория представлена набором инструментов. это конечная страница по каждой детали с возможностью добавить в корзину покупки.

-далее покупатель может продолжать выбор продукции или оформить покупку выбирая опции оплаты и осуществляя саму оплату на отдельной странице- это и есть корзина покупки.

-возможно подтверждение на емайл покупателя.

Процесс работы вебсайта для админа представляет следующее:

-админ имеет возможность менять контент продукции, видеть регистрацию и проведение покупки, сколько человек сейчас онлайн на сайте

-админ имеет полные права на вебсайт

16 лет назад
shelihova
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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ITSphinx
Kolodko 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$300
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pitbullchick
Гульназ 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$150
5 дней
rashodka
Алег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

ITSphinx
Kolodko 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
pitbullchick
Гульназ 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
rashodka
Алег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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