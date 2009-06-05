Необходимо привязать партнерку к http://2kids.com.ua/ Цену в личку, оплата после 2 недель беспрерывной работы клона магазина на тренировочном хостинге Понятно, если по цене сойдемся, порядочность гарантирую
E-shop
Привет,
нужен электронный магазин с каталагом, shopping cart и возможностью оплаты по кредиткам.
дизайн придумывать не нужно, есть свой.
магазин по продаже запчастей
Оплата по факту выполнения проекта.
Веб сайт включает следующее:
-каталог продукции с корзиной и опцией проведения расчета по кредитной карте.
-информация о компании- история, состав, условия и сроки доставки и прочее.
Сам процесс работы сайта с позиции покупателя будет следующим:
-вебсайт предоставляет список продукции -каталог в разрезе каждого вида\категории продукции.
-каждая категория представлена набором инструментов. это конечная страница по каждой детали с возможностью добавить в корзину покупки.
-далее покупатель может продолжать выбор продукции или оформить покупку выбирая опции оплаты и осуществляя саму оплату на отдельной странице- это и есть корзина покупки.
-возможно подтверждение на емайл покупателя.
Процесс работы вебсайта для админа представляет следующее:
-админ имеет возможность менять контент продукции, видеть регистрацию и проведение покупки, сколько человек сейчас онлайн на сайте
-админ имеет полные права на вебсайт
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