Наверно первый раз за много месяцев нашелся такой исполнитель - аккуратный - чисто работает, 100% профессионал - чувствуется по коду , терпеливый - все решает до конца, находящий решения даже сверх задания - если вдруг что увидел. Человек не только решил проблемму а практически перепрограмировал и вычистил все что мешало. Очень рекомендую - не пожалеете. Я прошла через несколько человек - никто не смог даже часть сделать, делали пару попыток и бросали/исчезали, а тут легко и профессионально. Удивлена и рекомендую. Так держать.