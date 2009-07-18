Сайты на Joomla
Независимый веб мастер в Сочи
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Цветы в СПБ112 просмотров
- Магазин мыла ручной работы105 просмотров
- Адаптация вёрстки к WordPress333 просмотра
- Сайт писательницы Лии Киргетовой256 просмотров
- PSD на Joomla 1.5175 просмотров
- Адаптация шаблона к Joomla 1.5.12186 просмотров
- Адаптация шаблона к Joomla186 просмотров
- Весрстка и установка на Joomla 1.5191 просмотр
- Заказан, выполнен , не оплачен181 просмотр
- Магазин галерея уникальных подарков и сувениров.159 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
10 лет назад
Добропорядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Отличный заказчик, легкий в общении человек. Оплата моментальная. Только наилучшие рекоммендации! с уважением, Гульназ А.
$5
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель - просто бриллиант. Работа сделана очень быстро и профессионально. Общение по проекту получилось невероятно лёгким. Как итог могу сказать, что этот мой первый проект закончился только положительными эмоциями, так что друзья всем советую обращаться только к данному специалисту, если вам нужна подобная работа и не только.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было приятно поработать. Мотивирует )))
$100
10 баллов
14 лет назад
Оценка 10 из 10 - качественная работа профессионала. По всем навигаторам - придраться вообще не к чему даже. Удачи вам и спасибо.
$12
10 баллов
14 лет назад
Наверно первый раз за много месяцев нашелся такой исполнитель - аккуратный - чисто работает, 100% профессионал - чувствуется по коду , терпеливый - все решает до конца, находящий решения даже сверх задания - если вдруг что увидел. Человек не только решил проблемму а практически перепрограмировал и вычистил все что мешало. Очень рекомендую - не пожалеете. Я прошла через несколько человек - никто не смог даже часть сделать, делали пару попыток и бросали/исчезали, а тут легко и профессионально. Удивлена и рекомендую. Так держать.
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 3 дней
нет рейтинга