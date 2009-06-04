Bitrix + Ajax + Google maps

Есть проект сделанный на Битриксе с логикой поиска по путешествиям и местам. Основная часть проекта - карта на гугле, на которой есть маркеры путешествий и мест. Внести в проект следующие изменения:

Скриншот проекта: http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/madbyte.1d/0_23c98_1e736927_orig

1) Сейчас есть поиск по внутренней базе инфоблоков с помощью Битрикса, недавно вкрутили еще и поиск по объектам гугла. Теперь все это нужно сделать аяксом. То есть мы выделяем селект и изменения тут же отображаются на карте. Точно также при нажатии на кнопку "Показать на карте", поиск должен происходит в фоновом режиме, а результаты тутже отображаться на карте.

2) Сделать карту-фильтром. Т.е. Если мы сейчас зазумились на России, то сооттветственно в результатах выдачи должна фигурировать только Россия

Есть еще несколько незначительных правок.

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— Знание дела и уверенность в том, что Вы справитесь с проектом за 2 ДНЯ.

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