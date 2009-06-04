Есть контактная форма на сайте. Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем ...
ЧПУ для ipb, такой как на uCoz форуме
Нужно написать ЧПУ для форума Invision Power Board 2.3.3 ..
чпу должен быть такой же как на юкоз форуме.. потому что я недавно перенёс форум с юкоза и чтоб с поисковиков не вылететь нужно сделать доступность заходить в темы по старым ссылкам юкоза на новый форум ipb
нужно написать ТОЛЬКО для "номеров форума" и "номеров тем", страница по умолчанию так и оставить "1",
например если на юкозе тема выглядет по такой ссылки forum/12-44311-1
где
12=номер форума
44311=номер темы
1=номер страницы
то и на ipb должно тоже так быть..это будет использоваться для альтернативной ссылки.. а стандартное чпу ipb оставить.
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