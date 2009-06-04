ЧПУ для ipb, такой как на uCoz форуме

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Завершен1 заявка128 просмотров

Нужно написать ЧПУ для форума Invision Power Board 2.3.3 ..

чпу должен быть такой же как на юкоз форуме.. потому что я недавно перенёс форум с юкоза и чтоб с поисковиков не вылететь нужно сделать доступность заходить в темы по старым ссылкам юкоза на новый форум ipb

нужно написать ТОЛЬКО для "номеров форума" и "номеров тем", страница по умолчанию так и оставить "1",

например если на юкозе тема выглядет по такой ссылки forum/12-44311-1

где

12=номер форума

44311=номер темы

1=номер страницы

то и на ipb должно тоже так быть..это будет использоваться для альтернативной ссылки.. а стандартное чпу ipb оставить.

16 лет назад
subONE
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Magiq
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