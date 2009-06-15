Есть контактная форма на сайте. Надо сделать, чтобы при введении любого типа ссылок форма не отсылалась, а спамботу выдавалась определенная страничка. То есть надо проверять текстовое поле перед сабмитом и если именно в нем ...
Написать несколько ajax запросов (для hemper)
Доброе время суток!
Требуется разработать несколько js скриптов для взаимодействия с серверов и модификации html страницы
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