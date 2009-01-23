hemper

Владимир hemper

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональная web2.0 разработка под ключ.

Стоимость часа: 20$

Стоимость месяца: 2500$

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Отзывы заказчиков
vexder
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
JS анимация и дизайн уровня internetguard.net
Всё было сделано отлично, очень быстро, с пониманием дела. Работа над Javascript - код очень качественный, ООП, всё как надо. Будем сотрудничать и дальше! Спасибо!
Хорошо описанный сценарий помог в быстром выполнении интересного задания.
Ответный отзыв
Garaban
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
ModRewrite в .htaccess
Отменный исполнитель! Все четко, быстро, правильно без единой "помарки". Советую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, грамотно объснил суть задания и соответственно получил нужный результат.
Ответный отзыв
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$700
10 баллов
14 лет назад
Разработка сложных форм на JavaScript
Понравилось работать с Владимиром! проект был далеко не тривиальный, почти из 10 человек Владимир был единственный кто рискнул взяться за его осуществление в итоге очень высокое качество исполнения, практически идеальный код нужные вопросы в нужном месте и в нужное время :) к сожалению, по некоторым личным обстоятельствам, Владимир был вынужден прекратить работу над этим проектом, о чем я очень сожалею, так как такая культура разработки, аналитические качества да и просто человеческие качества встречается очень редко надеюсь в будущем мы выполним еще не один проект вместе :) Советую!
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Написать несколько ajax запросов (для hemper)
Совершенное универсальное решение, несмотря на то, что задача была не из простых :) все-таки повезло мне в свое время что судьба нас свела :) Рекомендую!!!!
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Небольшая модификация ExtJS страницы (to hemper)
Что тут еще сказать, как всегда быстро и качественно :)