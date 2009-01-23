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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
14 лет назад
Всё было сделано отлично, очень быстро, с пониманием дела. Работа над Javascript - код очень качественный, ООП, всё как надо. Будем сотрудничать и дальше! Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошо описанный сценарий помог в быстром выполнении интересного задания.
$50
10 баллов
14 лет назад
Отменный исполнитель! Все четко, быстро, правильно без единой "помарки". Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, грамотно объснил суть задания и соответственно получил нужный результат.
$700
10 баллов
14 лет назад
Понравилось работать с Владимиром! проект был далеко не тривиальный, почти из 10 человек Владимир был единственный кто рискнул взяться за его осуществление в итоге очень высокое качество исполнения, практически идеальный код нужные вопросы в нужном месте и в нужное время :) к сожалению, по некоторым личным обстоятельствам, Владимир был вынужден прекратить работу над этим проектом, о чем я очень сожалею, так как такая культура разработки, аналитические качества да и просто человеческие качества встречается очень редко надеюсь в будущем мы выполним еще не один проект вместе :) Советую!
$100
10 баллов
15 лет назад
Совершенное универсальное решение, несмотря на то, что задача была не из простых :) все-таки повезло мне в свое время что судьба нас свела :) Рекомендую!!!!
$5
10 баллов
15 лет назад
Что тут еще сказать, как всегда быстро и качественно :)