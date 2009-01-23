Понравилось работать с Владимиром! проект был далеко не тривиальный, почти из 10 человек Владимир был единственный кто рискнул взяться за его осуществление в итоге очень высокое качество исполнения, практически идеальный код нужные вопросы в нужном месте и в нужное время :) к сожалению, по некоторым личным обстоятельствам, Владимир был вынужден прекратить работу над этим проектом, о чем я очень сожалею, так как такая культура разработки, аналитические качества да и просто человеческие качества встречается очень редко надеюсь в будущем мы выполним еще не один проект вместе :) Советую!