Нужен современный дизайн интернет магазина

Нужно создать красивый, чистый, живой шаблон для церковного сайта под систему joomla1.5. Также нужно создать компонент для видео архива. www.bethanysmc.org - сайт как он есть сейчас на системе joomla 1.0.13 www.bethanysmc.org/new ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен современный и класическо/нетральный дизайн интернет магазина, по функциональности похожий на www.sneshoppen.dk
Хотелось, что бы дизайн состоял из красивых тематических картинок.
В результате первой итерации хочу получить 3 макета из которых выберу 1 и по нему будут рисоваться остальные страницы.
Всего 5 страниц:
1) Главная
2) Список продуктов
3) Описание продукта
4) Корзина
5) Подтверждение заказа
В итоге нужно 5 макетов в формате PSD, как можно лучше подготовленых для верстки.
В приложеном архиве указания по дизайну, на них стоит смотреть только как показ возможной функциональности .
+ файл с фирменым стилем (цвета и т.д.) к нему нужно придерживаться.
Жду предложений с ценой и ссылками на портфолио, обязятельно.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Сделать дизайн главной страницы музыкального сайта за 1 деньДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
С виду все довольно просто, но сам справиться не смог... :) В общем, есть отрисованный дизайн сайта (.PSD). Нужно всего лишь порезать его в хтмл и сделать из него устанавливаемый шаблон для Joomla!. Особенность мероприятия в том, ...Закрыт16 лет назад
- $1000
Срочно ищу дизайнера для работы над дизайном туристического сайта. Нам необходимо создать дизайн для сайта туристической компании. Вам необходимо будет разработать около 4-5 страниц (главная, страница с выбором стран, страница с выбором вида отдыха, страница описания ...Закрыт16 лет назад
- $500
Нужно сверстать шаблон для osCommerce 2.2 MS2 VaM Edition шблон не надо делать с нуля а перенести и собрать елементы. Оплата производится продукцией нашего магазина на $400-450 http://vipswiss.com/Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требуется разработка 50 дизайнов. Тема: для взрослых: Примеры рабочих сайтов, дизайны которых мне нравиться: http://younghomevideo.com http://netporn.tv http://medicaluniform.netporn.tv/index.php http://novoevideo.ru Под дизайном пониматься сверстанный вариант сайты и не просто шаблон. Готов выкупить готовые дизайн которые не использовались ранее. Если есть примеры готовых дизайнов ...Завершен16 лет назад
Требуется разработка основной страницы портала (только рисунок), которая содержит рисунки-ссылки на разделы. Тема пртала - музыка Всего 5-ть разделов: - Радио (радиостанции и on-line радио) - Клубы (ночная жизнь) - Молодые исполнители (музыканты, сольные исполнители, полные группы, dj и ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Нашей компании требуется разработать дизайн для создающегося нами сайта, а так же фирменный логотип. Графическое решение хотелось бы видеть стильно-простым и ...Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист со знанием Wordpress для того чтобы помочь перевести и доработать тему. Перевод беру на себя, от Вас требуется знание технической стороны вопроса.Завершен16 лет назад
Шаблон для мелкого сайта, игрового проекта с 2мя серверами. Тематика шаблона - GTA San Andreas. Предложения в ICQ - 380513163Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад