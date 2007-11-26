Нужен современный дизайн интернет магазина

Нужен современный и класическо/нетральный дизайн интернет магазина, по функциональности похожий на www.sneshoppen.dk

Хотелось, что бы дизайн состоял из красивых тематических картинок.

В результате первой итерации хочу получить 3 макета из которых выберу 1 и по нему будут рисоваться остальные страницы.

Всего 5 страниц:

1) Главная

2) Список продуктов

3) Описание продукта

4) Корзина

5) Подтверждение заказа

В итоге нужно 5 макетов в формате PSD, как можно лучше подготовленых для верстки.

В приложеном архиве указания по дизайну, на них стоит смотреть только как показ возможной функциональности .

+ файл с фирменым стилем (цвета и т.д.) к нему нужно придерживаться.

Жду предложений с ценой и ссылками на портфолио, обязятельно.