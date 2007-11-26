Создание joomla1.5 шаблона для сайта церкви

Нужно создать красивый, чистый, живой шаблон для церковного сайта под систему joomla1.5. Также нужно создать компонент для видео архива.

www.bethanysmc.org - сайт как он есть сейчас на системе joomla 1.0.13

www.bethanysmc.org/new - сайт над которым я работал по систему joomla1.5

Нужен креативный человек, с обытом работы с joomla. Чистота и красивый дизайт главное что я ищу.

Цена приблизительная. Присылайте предложения. И пожалуйста хорошее портфолио.